LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Altenburg (ots) - Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Freitagabend gegen 17:00 Uhr in der Kauerndorfer Allee Ecke Albert-Levy-Straße in Altenburg. Hier beabsichtigte ein 63-jähriger Skoda-Fahrer, von der Kauerndorfer Allee an der Lichtzeichenanlage nach links in die Albert-Levy-Straße abzubiegen. Aufgrund des grünen Signals für seine Fahrtrichtung bog er auch unbedacht ab, ungeachtet des aus der Gegenrichtung kommenden Skodas, für den die Ampel ebenfalls grünes ...

