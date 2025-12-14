PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Gera (ots)

Im Zeitraum vom 12.12. 08:00 Uhr bis 13.12.2025 08:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Debschwitz eingebrochen. Über ein Fenster gelangten die unbekannten Personen in das Haus und richteten auf ihrer Diebestour hohen Sachschaden an. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise können unter Angabe der Bezugsnummer 323782/2025 unter der Tel.: 0365 / 8290 entgegengenommen werden. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 18:02

    LPI-G: Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

    Gera (ots) - In der Nacht von Freitag, den 12.12.2025, auf Samstag, den 13.12.2025, wurden in Gera, Alexander-Wolfgang-Straße, an drei dort abgeparkten Sattelzugmaschinen die Tanks aufgebrochen und insgesamt über 1000 Liter Diesel entwendet. Dabei entstand zudem über 500 Euro Sachschaden an dem Scania, MAN und Mercedes Lkw. Da die genauen Umstände noch unklar sind, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise, welche ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 17:48

    LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Gera (ots) - Am Freitag, den 12.12.2025, gegen 15:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Gera-Debschwitz. Ein aus der Fröbelstraße kommender Pkw Opel Astra übersah die von rechts aus der Debschwitzer Straße kommende Fahrzeugführerin mit ihren Pkw VW Polo und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des VW sowie die Beifahrerin des Opel mussten ärztlich versorgt werden. Der Kreuzungsbereich war eine knappe Stunde ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 12:00

    LPI-G: Nicht bei der Sache

    Altenburg (ots) - Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Freitagabend gegen 17:00 Uhr in der Kauerndorfer Allee Ecke Albert-Levy-Straße in Altenburg. Hier beabsichtigte ein 63-jähriger Skoda-Fahrer, von der Kauerndorfer Allee an der Lichtzeichenanlage nach links in die Albert-Levy-Straße abzubiegen. Aufgrund des grünen Signals für seine Fahrtrichtung bog er auch unbedacht ab, ungeachtet des aus der Gegenrichtung kommenden Skodas, für den die Ampel ebenfalls grünes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren