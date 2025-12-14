LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus
Gera (ots)
Im Zeitraum vom 12.12. 08:00 Uhr bis 13.12.2025 08:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Debschwitz eingebrochen. Über ein Fenster gelangten die unbekannten Personen in das Haus und richteten auf ihrer Diebestour hohen Sachschaden an. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise können unter Angabe der Bezugsnummer 323782/2025 unter der Tel.: 0365 / 8290 entgegengenommen werden. (MW)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell