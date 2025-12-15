Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwelbrand in Debschwitz

Gera (ots)

Gera. Am Sonntagnachmittag, dem 14.12.2025, wurde der Rettung und der Polizei gegen 15:38 Uhr ein Gebäudebrand im Robert-Leube-Weg in einem Wohnhaus gemeldet. Zum Glück bestätigte sich das in dem Ausmaß nicht. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein in Kaminnähe abgestellter Holzstapel in Brand, wobei auch der darunter befindliche Fußboden beschädigt wurde. Eine weitere Ausbreitung des Feuers blieb aus oder konnte durch die beiden Hausbewohner (66 und 62 Jahre) verhindet werden. Beide wurden vorsorglich medizinisch behandelt und befanden sich zum Zeitpunkt der polizeilichen Aufnahme bereits im Krankenhaus, weshalb eine Befragung zunächst nicht möglich war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (DL)

