PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwelbrand in Debschwitz

Gera (ots)

Gera. Am Sonntagnachmittag, dem 14.12.2025, wurde der Rettung und der Polizei gegen 15:38 Uhr ein Gebäudebrand im Robert-Leube-Weg in einem Wohnhaus gemeldet. Zum Glück bestätigte sich das in dem Ausmaß nicht. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein in Kaminnähe abgestellter Holzstapel in Brand, wobei auch der darunter befindliche Fußboden beschädigt wurde. Eine weitere Ausbreitung des Feuers blieb aus oder konnte durch die beiden Hausbewohner (66 und 62 Jahre) verhindet werden. Beide wurden vorsorglich medizinisch behandelt und befanden sich zum Zeitpunkt der polizeilichen Aufnahme bereits im Krankenhaus, weshalb eine Befragung zunächst nicht möglich war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 18:09

    LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

    Gera (ots) - Im Zeitraum vom 12.12. 08:00 Uhr bis 13.12.2025 08:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Debschwitz eingebrochen. Über ein Fenster gelangten die unbekannten Personen in das Haus und richteten auf ihrer Diebestour hohen Sachschaden an. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise können unter Angabe der Bezugsnummer 323782/2025 unter der Tel.: 0365 / 8290 ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 18:02

    LPI-G: Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

    Gera (ots) - In der Nacht von Freitag, den 12.12.2025, auf Samstag, den 13.12.2025, wurden in Gera, Alexander-Wolfgang-Straße, an drei dort abgeparkten Sattelzugmaschinen die Tanks aufgebrochen und insgesamt über 1000 Liter Diesel entwendet. Dabei entstand zudem über 500 Euro Sachschaden an dem Scania, MAN und Mercedes Lkw. Da die genauen Umstände noch unklar sind, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise, welche ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 17:48

    LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Gera (ots) - Am Freitag, den 12.12.2025, gegen 15:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Gera-Debschwitz. Ein aus der Fröbelstraße kommender Pkw Opel Astra übersah die von rechts aus der Debschwitzer Straße kommende Fahrzeugführerin mit ihren Pkw VW Polo und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des VW sowie die Beifahrerin des Opel mussten ärztlich versorgt werden. Der Kreuzungsbereich war eine knappe Stunde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren