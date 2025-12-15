PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Verkehrsunfallflucht in Frießnitz - Polizei sucht Zeugen

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz OZ Frießnitz. Am Freitag, den 05.12.2025 in der Zeit von 07:05 Uhr bis 12:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz vor der Grundschule Frießnitz ein weißer Pkw VW durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden befindet sich in der Höhe von 27 cm bis 70 cm. Zeugen, die Angaben zum Geschehen, zum Verursacherfahrzeug bzw. dem verantwortlichen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Greiz zum Bezugszeichen 0321917/2025 über Telefon 03661 621-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

