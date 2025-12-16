PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieseldiebstahl

Greiz (ots)

Weida. Zwischen dem 12.12.2025 und dem 15.12.2025 wurde durch unbekannte Täter an einem, in der Gräfenbrücker Straße in Weida, abgeparkter LKW der Tankdeckel aufgebrochen und der darin befindliche Diesel abgezapft. Insgesamt erbeuteten der oder die unbekannten Täter etwa 450 Liter Diesel im Wert von ca. 750 Euro. Am Tank entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661 621-0 zu der Bezugsnummer 0324675/2025. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:46

    LPI-G: Verkehrsunfallflucht in Frießnitz - Polizei sucht Zeugen

    Greiz (ots) - Harth-Pöllnitz OZ Frießnitz. Am Freitag, den 05.12.2025 in der Zeit von 07:05 Uhr bis 12:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz vor der Grundschule Frießnitz ein weißer Pkw VW durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden befindet sich in der Höhe von 27 cm bis 70 cm. Zeugen, die Angaben zum Geschehen, zum Verursacherfahrzeug bzw. dem verantwortlichen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 08:54

    LPI-G: Schwelbrand in Debschwitz

    Gera (ots) - Gera. Am Sonntagnachmittag, dem 14.12.2025, wurde der Rettung und der Polizei gegen 15:38 Uhr ein Gebäudebrand im Robert-Leube-Weg in einem Wohnhaus gemeldet. Zum Glück bestätigte sich das in dem Ausmaß nicht. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein in Kaminnähe abgestellter Holzstapel in Brand, wobei auch der darunter befindliche Fußboden beschädigt wurde. Eine weitere Ausbreitung des Feuers blieb aus oder konnte durch die beiden Hausbewohner (66 und 62 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren