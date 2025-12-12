PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 30-jähriger Hennefer vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Hennef (ots)

Am Mittwoch (10. Dezember) verließ der 30-jährige Marcel W. gegen 15:00 Uhr sein Zuhause in Hennef mit unbekanntem Ziel. Seitdem ist er nicht zurückgekehrt. Üblicherweise verlässt er das Haus nur für wenige Stunden und bleibt in der Nähe.

Marcel W. ist vorerkrankt und benötigt regelmäßig Medikamente. Ohne diese könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Zudem reagiert er nicht auf Ansprache von Fremden.

Die Polizei und Angehörige haben bereits umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, jedoch ohne Erfolg. Der Aufenthaltsort von Marcel W. ist weiterhin unbekannt.

Die Polizei wendet sich nun mit einem Foto von Marcel W. an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise. Wer Informationen zum Aufenthaltsort des Vermissten hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3521 zu melden.

Ein Bild von Marcel W. ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/189013 verfügbar.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Marcel W. einen Vollbart, eine schwarze Winterjacke, eine blaue Jeanshose und weiße Schuhe. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

