Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Sankt Augustin (ots)

Zwischen Samstag (06. Dezember) und Mittwoch (10. Dezember) wurde ein Einfamilienhaus an der Thüringer Allee in Sankt Augustin-Hangelar Ziel eines Einbruchs.

Unbekannte Täter gelangten nach aktuellem Ermittlungsstand zunächst auf das umzäunte Grundstück. Anschließend brachen sie das Gitter eines Kellerfensters auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Die Wohnräume wurden einbruchtypisch durchsucht. Die Einbrecher entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Thüringer Allee beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 02241 541-3321 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlos Beratung durch Spezialisten der Kriminalpolizei in Siegburg. Kontaktieren sie für weitere Informationen oder Termine 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de.#RiegelVor (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell