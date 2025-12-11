PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Sankt Augustin (ots)

Zwischen Samstag (06. Dezember) und Mittwoch (10. Dezember) wurde ein Einfamilienhaus an der Thüringer Allee in Sankt Augustin-Hangelar Ziel eines Einbruchs.

Unbekannte Täter gelangten nach aktuellem Ermittlungsstand zunächst auf das umzäunte Grundstück. Anschließend brachen sie das Gitter eines Kellerfensters auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Die Wohnräume wurden einbruchtypisch durchsucht. Die Einbrecher entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Thüringer Allee beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 02241 541-3321 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlos Beratung durch Spezialisten der Kriminalpolizei in Siegburg. Kontaktieren sie für weitere Informationen oder Termine 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de.#RiegelVor (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 12:28

    POL-SU: Bewaffneter Raub in Wohnung

    Niederkassel (ots) - Am Dienstag (09. Dezember) kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Raubdelikt in einem Wohnhaus an der Milanstraße in Niederkassel. Ein 85 Jahre alter Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Täter erbeuteten eine Münzsammlung und Schmuck in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte seine Münzsammlung auf einer Internet-Verkaufsplattform inseriert. ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:29

    POL-SU: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - Zwei Leichtverletzte im Krankenhaus

    Hennef (ots) - Gestern Morgen (9. Dezember) ereignete sich auf der Siegtalstraße (L333) ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Zwei Frauen, 18 und 31 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Der Unfall passierte gegen 7.30 Uhr zwischen Hennef-Bülgenauel und Blankenberg in Richtung Hennef-Mitte. Auf der Gegenfahrbahn hatte sich zuvor ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren