Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit um Parklücke endet mit Körperverletzung

Gera (ots)

Gera. Am 15.12.2025 gegen 13:25 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dornaer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 49 und 62 Jahren. Auslöser war eine umstrittene Parklücke. Im Verlauf des Streits schlug der 62-Jährige seinem Kontrahenten ins Gesicht. Anschließend setzte er sich in seinen Pkw und fuhr mit starker Beschleunigung auf den 49-Jährigen zu, bremste jedoch kurz vor diesem ab. Es kam dennoch zu einer leichten Kollision, wodurch der 49-Jährige Schmerzen erlitt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell