LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Greiz (ots) - Weida. Zwischen dem 12.12.2025 und dem 15.12.2025 wurde durch unbekannte Täter an einem, in der Gräfenbrücker Straße in Weida, abgeparkter LKW der Tankdeckel aufgebrochen und der darin befindliche Diesel abgezapft. Insgesamt erbeuteten der oder die unbekannten Täter etwa 450 Liter Diesel im Wert von ca. 750 Euro. Am Tank entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des ...

