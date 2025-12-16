LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus
Greiz (ots)
Bad Köstritz. Im Zeitraum vom 11.12.2025 bis 12.12.2025 drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Birkenhain ein. Im Objekt wurden sämtliche Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht. Zum Beutegut konnten bei der polizeilichen Aufnahme noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Der Schaden an der Terrassentür dürfte mindestens zweistellig ausfallen. Die Polizei Gera ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. (DL)
