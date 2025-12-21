Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Durchhausen, Lkr. TUT) Diebstahl eines Renault Master - Polizei bittet um Hinweise (20.12.2025)

Durchhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr und Samstag, 08.30 Uhr ist es in Durchhausen zu einem Diebstahl eines Renault Master gekommen.

Der Wagen, der vor einer Werkstatt abgestellt war, hat einen geschätzten Wert von etwa 15.000 EUR. Es handelt sich um einen weißen Transporter mit französischen Kennzeichen.

Auf welche Weise die Diebe den Wagen entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die im Zeitraum Freitag, 18.00 Uhr und Samstag 08.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 93180 zu melden.

