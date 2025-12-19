PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Seniorin übergibt EC-Karte

Recklinghausen (ots)

Mutmaßliche Betrüger waren heute Vormittag mit der Masche "falscher Bankmitarbeiter" erfolgreich.

Gegen 11:00 Uhr erhielt eine Seniorin aus Herten einen Anruf. Der unbekannte Mann am Telefon gab sich als Bankmitarbeiter aus und gaukelte der Frau vor, dass es von ihrem Konto zu unberechtigten Abbuchungen gekommen wäre. Um die Abbuchungen zu stoppen, bräuchte man ihre PIN. Außerdem würde ein weiterer Mitarbeiter gleich ihre EC-Karte abholen. Kurz nach dem Telefonat klingelte der Abholer bei der Seniorin an der Sedanstraße. Er nahm die Karte an sich und ging davon. Die Seniorin realisierte, dass sie womöglich Opfer eines Betruges geworden war und informierte die Polizei.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

   -ca. 20-25 Jahre alt - schlank - ca. 1,80 Meter - 1,85 Meter - 
schwarze, hochgegelte Haare - blau kariertes Hemd - schwarze Jacke - 
dunkle Hose

Ob die Tatverdächtigen Geld vom Konto der Seniorin abgeholt haben, muss noch geklärt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 12:37

    POL-RE: Marl: 25-Jähriger verletzt - Tatverdächtiger in U-Haft

    Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen: Am späten Dienstagabend (23:30 Uhr) informierte das Personal eines Krankenhauses die Polizei darüber, dass ein Mann mit blutenden Verletzungen von einer Bekannten eingeliefert worden war. Im Krankenhaus konnte die Polizei einen 25-Jährigen aus ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:16

    POL-RE: Lünen/Dortmund: Folgemeldung Verfolgungsfahrt in Lünen

    Recklinghausen (ots) - Der vorläufig festgenommene Fahrer des Transporters, ein 34-jähriger Dortmunder, wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Ermittlungen hat aus Neutralitätsgründen die Polizei Recklinghausen übernommen. Hinweis für Medienschaffende: ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 08:35

    POL-RE: Dorsten: Seniorin ausgeraubt

    Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Täter raubte gestern die Handtasche einer Seniorin - die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Gegen 16:15 Uhr stand die 80-Jährige vor einem Seniorenzentrum am Westwall. Plötzlich wurde sie von einem Mann von hinten geschubst und geschlagen und fiel dadurch zu Boden. Der Unbekannte entriss ihr die Handtasche und zog die Frau dabei über den Boden. Anschließend ergriff er die Flucht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren