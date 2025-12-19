Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Seniorin übergibt EC-Karte
Recklinghausen (ots)
Mutmaßliche Betrüger waren heute Vormittag mit der Masche "falscher Bankmitarbeiter" erfolgreich.
Gegen 11:00 Uhr erhielt eine Seniorin aus Herten einen Anruf. Der unbekannte Mann am Telefon gab sich als Bankmitarbeiter aus und gaukelte der Frau vor, dass es von ihrem Konto zu unberechtigten Abbuchungen gekommen wäre. Um die Abbuchungen zu stoppen, bräuchte man ihre PIN. Außerdem würde ein weiterer Mitarbeiter gleich ihre EC-Karte abholen. Kurz nach dem Telefonat klingelte der Abholer bei der Seniorin an der Sedanstraße. Er nahm die Karte an sich und ging davon. Die Seniorin realisierte, dass sie womöglich Opfer eines Betruges geworden war und informierte die Polizei.
Der Abholer wird wie folgt beschrieben:
-ca. 20-25 Jahre alt - schlank - ca. 1,80 Meter - 1,85 Meter - schwarze, hochgegelte Haare - blau kariertes Hemd - schwarze Jacke - dunkle Hose
Ob die Tatverdächtigen Geld vom Konto der Seniorin abgeholt haben, muss noch geklärt werden.
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
