Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Seniorin ausgeraubt

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Täter raubte gestern die Handtasche einer Seniorin - die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Gegen 16:15 Uhr stand die 80-Jährige vor einem Seniorenzentrum am Westwall. Plötzlich wurde sie von einem Mann von hinten geschubst und geschlagen und fiel dadurch zu Boden. Der Unbekannte entriss ihr die Handtasche und zog die Frau dabei über den Boden. Anschließend ergriff er die Flucht. Ein aufmerksamer Zeuge war zu diesem Zeitpunkt an der Gahlener Straße unterwegs. Dort fiel ihm ein Mann auf, der mit einer Handtasche in der Hand wegrannte. Dem Zeugen kam die Situation verdächtig vor und eilte dem Unbekannten nach. Kurze Zeit später konnte er beobachten, wie der mutmaßliche Räuber in die Handtasche griff, mehrere Gegenstände an sich nahm und die Tasche dann ablegte. Nach lautstarker Ansprache des Zeugen setzte er seine Flucht in Richtung Klosterstraße davon. Der Zeuge informierte die Polizei und ging anschließend zum Seniorenzentrum. Es handelte sich um die Tasche der 80-Jährigen. Die Polizistinnen und Polizisten stellten alle Beweismittel sicher. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20 Jahre alt - ca. 1,80 Meter - schlank - dunkle kurze Haare - blasse Haut - blaue Jeans - hellbraune/grüne Jacke - Kapuze mit Fell

Zeugen werden gebeten, die Kripo unter der 0800 2361 111 anzurufen.

