POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Polizeipräsidentin ehrt couragierte Bürgerinnen und Bürger

Für Ihre Zivilcourage hat Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen am Dienstag, 16. Dezember, zwei Bürgerinnen und einen Bürger ausgezeichnet. Caroline Bückemeier und Nadja Kolski haben im vergangenen Jahr zwei Kinder aus einem Teich in Marl gerettet. Gerd-Josef Friedrich rette einen Verletzten nach einem Wohnungsbrand im August des laufenden Jahres in Castrop-Rauxel. Bei der Feststunde im Polizeipräsidium Recklinghausen erhielten die Geehrten Urkunden und berichteten in adventlicher Atmosphäre von ihren Erlebnissen.

"Manchmal geht es im Notfall um Sekunden. Selbst wenn die Rettungskräfte schon auf der Anfahrt sind, ist es gut, wenn es mutige Ersthelfer gibt, die unsere Arbeit unterstützen. Frau Bückemeier und Frau Kolski haben ebenso wie Herr Friedrich ein hohes Maß an Zivilcourage gezeigt und dabei womöglich Menschenleben gerettet", so die Polizeipräsidentin.

Caroline Bückemeier und Nadja Kolski hörten in ihrem Büro, dass Kinder um Hilfe riefen. Schnell erfassten sie, dass zwei Kinder sich in einem Teich am Lipper Weg in Marl befanden und verständigten die Rettungskräfte. Die Kinder konnten offensichtlich nicht schwimmen und gerieten immer wieder mit dem Kopf unter Wasser. Gemeinsam konnten sie die Kinder noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Wasser ziehen und sind dabei selbst ins Wasser gegangen. Die Kinder waren leicht verletzt und unterkühlt, aber bei stabiler Gesundheit.

Gerd-Josef Friedrich war Zeuge eines Wohnungsbrandes in Castrop-Rauxel. Der Bewohner der brennenden Wohnung war aus dem Fenster im 1. Obergeschoss gesprungen und hatte sich dabei so schwer verletzt, dass er sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Gefahrenbereich bewegen konnte. Gerd-Josef Friedrich löschte ihn mit einem Gartenschlauch ab und half bei der Rettung des Verletzten. Er konnte bei dem Termin im Polizeipräsidium Recklinghausen leider nicht anwesend sein, erhält die Urkunde aber per Post.

"Ihr Handeln war für Sie selbstverständlich, sie haben nicht gezögert", hielt Friederike Zurhausen fest. "Das ehrt Sie umso mehr. Sie alle haben wahrscheinlich Menschenleben gerettet, durch Aufmerksamkeit und sofortige Hilfe. Damit haben Sie auch die am Einsatz beteiligten Polizistinnen und Polizisten sehr beeindruckt".

