Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Mutmaßlicher Drogendealer gefasst
Recklinghausen (ots)
Gestern war die Polizei zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität rund um das Trapez unterwegs. Gegen 11:30 Uhr konnten zivile Kolleginnen und Kollegen einen Mann feststellen, bei dem es sich mutmaßlich um einen Drogendealer handelt. Der 24-Jährige, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, hatte neben Marihuana auch härtere Drogen - vermutlich Kokain - dabei. Die Polizei stellte alle Beweismittel sicher und nahm den Mann vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Illegalen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.
