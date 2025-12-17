Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mutmaßlicher Drogendealer gefasst

Recklinghausen (ots)

Gestern war die Polizei zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität rund um das Trapez unterwegs. Gegen 11:30 Uhr konnten zivile Kolleginnen und Kollegen einen Mann feststellen, bei dem es sich mutmaßlich um einen Drogendealer handelt. Der 24-Jährige, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, hatte neben Marihuana auch härtere Drogen - vermutlich Kokain - dabei. Die Polizei stellte alle Beweismittel sicher und nahm den Mann vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Illegalen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

