Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: EC-Karte gestohlen und Geld abgehoben - Fotofahndung
Recklinghausen (ots)
Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach einem tatverdächtigen Mann. Der Unbekannte steht im Verdacht, mit der entwendeten EC-Karte einer Bottroper Seniorin an einer Bank am Pferdemarkt Geld abgehoben zu haben. Auch in den Folgetagen wurde mit der Karte mehrmals Geld abgeholt.
Fotos und weitere Infos finden Sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/189548
Hinweise zum bislang unbekannten Mann nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
