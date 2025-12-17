PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: EC-Karte gestohlen und Geld abgehoben - Fotofahndung

Recklinghausen (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach einem tatverdächtigen Mann. Der Unbekannte steht im Verdacht, mit der entwendeten EC-Karte einer Bottroper Seniorin an einer Bank am Pferdemarkt Geld abgehoben zu haben. Auch in den Folgetagen wurde mit der Karte mehrmals Geld abgeholt.

Fotos und weitere Infos finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/189548

Hinweise zum bislang unbekannten Mann nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

