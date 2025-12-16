Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Zeugen nach Einbruch gesucht
Recklinghausen (ots)
An der Straße "Op de Kuhlen" kam es am Montag zu einem Einbruch. In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Einfamilienhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten anschließend unter anderem mit Schmuck und Bargeld.
Zeugen werden gebeten, die Kripo unter der 0800 2361 111 anzurufen.
