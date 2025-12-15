PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fußgänger nach Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Bei einer Kollision mit einem Fußgänger wurde ein E-Scooter-Fahrer am Freitag (17:40 Uhr) leicht verletzt - der Fußgänger ging allerdings weiter. Ein 17-Jähriger aus Recklinghausen war mit seinem E-Scooter am Grafenwall unterwegs. Er beabsichtigte, die Dortmunder Straße an einer Ampel zu überqueren und seine Fahrt dann in Richtung Kaiserwall fortzusetzen. Beim Überqueren der Dortmunder Straße, kam ihm ein Fußgänger entgegen. Der 17-Jährige machte zwar mehrfach auf sich aufmerksam, es kam aber trotzdem zum Zusammenstoß. Er stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Auch am Roller entstand ein geringfügiger Sachschaden. Trotz Aufforderung ging der bislang unbekannte Fußgänger weiter.

Zeugen und auch der beteiligte Fußgänger werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

