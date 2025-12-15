Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: tatverdächtige Männer mit Fotos gesucht

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen bittet die Polizei um Mithilfe. Die Männer stehen im Verdacht, einen Zigarettenautomaten, der am Gleiwitzer Platz in Bottrop stand, entwendet zu haben oder mit dem Diebstahl in Verbindung zu stehen. Fotos und weitere Infos finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/189234

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell