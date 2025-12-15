Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: tatverdächtige Männer mit Fotos gesucht
Recklinghausen (ots)
Bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen bittet die Polizei um Mithilfe. Die Männer stehen im Verdacht, einen Zigarettenautomaten, der am Gleiwitzer Platz in Bottrop stand, entwendet zu haben oder mit dem Diebstahl in Verbindung zu stehen. Fotos und weitere Infos finden Sie in unserem Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/189234
Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell