Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Herten/Recklinghausen : Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Am 11.12.2025 zwischen 09:00 Uhr und 20:40 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Straße Hürkamp auf. Das gesamte Haus wurde durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Herten:

Unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu einem Einfamilienhaus auf dem Erich-Grisar-Weg. Das Haus wurde durchsucht. Erbeutet wurde Silberschmuck. Der Einbruch passierte am 11.12.2025 zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr.

Recklinghausen:

Auf der Bockholter Straße hebelten unbekannte Täter am 11.12.2025 zwischen 08:10 Uhr und 23:30 Uhr eine Balkontür auf und drangen in die Parterrewohnung. Erbeutet wurde diverser Schmuck sowie Münzgeld.

