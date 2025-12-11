PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrer nach Unfall im November verstorben

Recklinghausen (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Bus am 19.11.2025 auf der Bochumer Straße musste ein 78-Jähriger aus Marl mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Autofahrer ist leider jetzt im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
