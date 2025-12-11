PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Raub auf Schreibwarengeschäft - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Drei bislang unbekannte junge Männer überfielen am Mittwochnachmittag ein Schreibwarengeschäft an der Kirchstraße.

Gegen 17:50 Uhr betraten die Unbekannten das Ladenlokal. Sie drohten mit einem Teleskopschlagstock und forderten das Bargeld aus der Kasse. Einer der Täter verstaute die komplette Geldkassette in einer mitgeführten schwarzen Sporttasche mit weißer Aufschrift. Mit der Beute flüchteten die drei in unbekannte Richtung. Bei dem Raub wurde niemand verletzt.

Die Tatverdächtigen konnten beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: 1,70 - 1,75 m groß, 16 - 20 Jahre alt, dunkelbraune Augen, leichter Bart, dunklerer Teint, schmale Statur, schwarzes Halstuch über Mund und Nase, schwarzer Kapuzenpullover, helle Hose, sprach Deutsch mit Akzent

2. Tatverdächtiger: 1,70 - 1,75 m groß, 16 - 20 Jahre alt, schmale Statur, schwarzes Halstuch über Mund und Nase, schwarze Trainingsjacke mit rot/weißen Elementen

3. Tatverdächtiger: ca. 1,70 - 1,75 m groß, 16 - 20 Jahre alt, schmale Statur, schwarzes Halstuch über Mund und Nase

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

