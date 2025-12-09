Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch gesucht - mit Foto

Recklinghausen (ots)

Im September diesen Jahres versuchten zwei unbekannte Männer gewaltsam in ein Wohnhaus zu gelangen. Eine Videoanlage an der Türklingel des Wohnhauses nahm einen der Tatverdächtigen auf.

Ein Foto des Tatverdächtigen und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/188722

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell