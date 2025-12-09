Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Kfz Diebstahl und Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Nach einem Autodiebstahl am 09.12.2025 sucht die Polizei nach Zeugen. Das Auto wurde neben dem Haus auf dem Stellplatz geparkt. Gegen 04:20 Uhr hörte ein Zeuge Geräusche einer Zündung und sah deshalb aus dem Fenster. Er konnte beobachten, dass das Auto seiner Frau davon fuhr. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Datteln:

Auf dem Storchenweg verschafften sich unbekannte Täter durch Einschlagen einer Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Das Haus wurde vollständig durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein Laptop. Der Einbruch muss zwischen dem 05.12.25 gegen 13:00 Uhr und dem 08.12.25 gegen 16:10 Uhr passiert sein.

Dorsten:

Am 08.12.2025 zwischen 07:00 Uhr und 18:20 Uhr gelangten unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung auf dem Krampenfeld. Die Wohnung sowie ein Kellerraum wurden komplett durchsucht. Erbeutet wurde eine Kreditkarte, Bargeld, ein PC sowie Schmuck.

Castrop-Rauxel:

Durch gewaltsames Aufhebeln der Terrassentür verschafften sich unbekannte Täter am 08.12.2025 zwischen 18:13 Uhr und 18:31 Uhr Zugang zu einer Hochparterre-Wohnung auf der Briloner Straße. Es wurden verschiedene Räume durchsucht, erbeutet wurde Bargeld und Schmuck.

Herten:

Auf der Kurt-Schumacher-Straße kam es am 08.12.2025 zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr zu zwei Einbrüchen in ein Mehrfamilienhaus. Zwei Wohnungstüren wurden dabei durch unbekannte Täter aufgehebelt. Die Wohnungen wurden durchsucht, aus einer Wohnung wurde Bargeld entwendet.

Bottrop:

Am 08.12.2025 zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr gelangten unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Zur Grafenmühle. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten Bargeld, Sammlerstücke und eine EC-Karte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell