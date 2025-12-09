Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei setzt Präventionsreihe "Sport verbindet" am Marie-Curie-Gymnasium fort

Recklinghausen (ots)

Am Marie-Curie-Gymnasium in Recklinghausen setzte die Polizei Recklinghausen am 08.12.2025 die Präventionsreihe "Sport verbindet" fort. Im Zentrum stand ein sportlich-interaktives Szenario, in dem 20 Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse gemeinsam mit der Polizei einen fiktiven Kriminalfall lösen mussten. Ein Weiterkommen in den Ermittlungen war nur möglich, wenn koordinative und sportliche Aufgaben bewältigt wurden. Kommunikation, Geschicklichkeit und Zusammenarbeit standen im Fokus.

Das Projekt "Sport verbindet" setzt auf einen mehrdimensionalen Ansatz: - Förderung von Werten wie Teamfähigkeit, Toleranz und Empathie - Abbau von Berührungsängsten gegenüber Polizeibeamtinnen und -beamten - Sensibilisierung für ein respektvolles Miteinander jenseits von Rollen und Vorurteilen - Gewalt- und Kriminalprävention - Einhalten von (Spiel-) Regeln

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen: "gemeinsamer Sport schafft Nähe und Vertrauen"

"Mit der Aktion Sport verbindet zeigen wir, dass unsere Polizei mehr ist als eine Sicherheitsinstitution. Wir sind ein aktiver Teil des gesellschaftlichen Miteinanders. Der direkte Austausch mit Jugendlichen schafft Vertrauen, baut Hürden ab und eröffnet neue Perspektiven - auch auf den Polizeiberuf selbst", erklärt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen das Konzept.

"Die Schülerinnen und Schüler lernen hier Teamwork, wir fordern sie körperlich und auch kognitiv. Sieger kann nur werden, wer als Team fungiert. Hier sind keine "Einzelkünstler" gefragt", beschreibt PHK Michael Rüsch die Idee hinter "Sport verbindet". Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen macht er die Aktion bereits zum fünften Mal an Schulen im Kreis Recklinghausen. "Wir bauen auch ganz niedrigschwellig Hemmungen gegenüber der Polizei ab."

Die Resonanz ist durchweg positiv - sowohl seitens der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler als auch innerhalb der Polizei. Lehrkräfte lobten das Format als "moderne Form der Polizeiarbeit mit präventivem Nebeneffekt." Die Begegnungen verlaufen auf Augenhöhe, fern von Vorurteilen oder Hierarchien. Polizeikräfte berichten von authentischen Gesprächen und einer spürbaren Wertschätzung. Gleichzeitig weckt das Projekt Interesse am Polizeiberuf - ein willkommener Synergieeffekt angesichts der Nachwuchsgewinnung im öffentlichen Dienst.

Zukunftsperspektive: Stärkung des sozialen Zusammenhalts

Die Polizei Recklinghausen wird das Format Sport verbindet auch künftig weiterführen und ausbauen. Ziel ist es, nachhaltige Präventionsstrukturen in Schulen zu etablieren, soziale Integration zu fördern und frühzeitig Gewalt- und Konfliktpotenziale zu entschärfen. In Zusammenarbeit mit Lehrkräften und Schulsozialarbeit wird die Maßnahme kontinuierlich evaluiert und weiterentwickelt. Daher sollte die Förderung einer positiven Entwicklung von Jugendlichen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell