POL-RE: Recklinghausen: Kind nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmorgen kam es in Recklinghausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem möglicherweise ein Kind verletzt wurde. Sowohl das Kind, als auch der beteiligte Autofahrer (Geschlecht unbekannt) waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Eine Zeugin hatte den Unfall am 05.12.2025 gegen 08 Uhr im Bereich der Kreuzung Berghäuser Straße/Bochumer Straße beobachtet. Nach ihren Angaben war ein silberner Mercedes Kombi von der Berghäuser Straße aus nach rechts in die Bochumer Straße eingebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von zwei Kindern, die zeitgleich die Bochumer Straße an einer Fußgängerampel überqueren wollten. Ob das Kind dabei verletzt wurde ist unbekannt. Die Zeugin konnte sich das Kennzeichen des Autos merken. Die Polizei ermittelt in entsprechende Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

