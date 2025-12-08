PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 18-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle - Unfall und kein Führerschein

Recklinghausen (ots)

Aufgrund fehlender Frontbeleuchtung sollte am Freitagabend (ca. 23 Uhr) ein Autofahrer kontrolliert werden. Der gab Gas und kollidierte mit einem geparkten Auto.

Das Fahrzeug war Polizeibeamten auf der Bergstraße aufgefallen. Dem Fahrzeugführer wurden Anhaltezeichen gegeben. Der fuhr zunächst weiter von der Bergstraße auf die Lassallestraße. In Höhe der Rappaportstraße hielt er zunächst an einer roten Ampel. Im weiteren Verlauf versuchte er dann mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei zu flüchten. Zeitweise schaltete der Fahrer die Beleuchtung des Fahrzeugs komplett aus. An der Einmündung Willy-Brand-Allee/Merkurstraße bog der Fahrer nach rechts in Merkurstraße ab und kollidierte hier mit einem geparkten Auto.

Insgesamt Insassen flüchteten zeitgleich aus dem Auto. Die Polizeibeamten konnten den Fahrer (18 Jahre aus Marl) festsetzen und vorläufig festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen den 18-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Bei dem Unfall entstand etwa 15.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

