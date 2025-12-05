Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mutmaßliche Betrüger unterwegs

Recklinghausen (ots)

Falsche Bankmitarbeiter haben am Donnerstag mit Betrugsmaschen Bargeld erbeutet.

Gegen 10:15 Uhr rief ein bislang unbekannter Mann bei einem Senior aus Recklinghausen an. Er gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und gaukelte ihm vor, dass es auf seinem Konto zu mehreren Abbuchungen gekommen sei. Zur Sicherheit würde man die Bankkarte abholen und die PIN benötigen. Der mutmaßliche Betrüger setzte den Senioren so unter Druck, dass er seine Geheimzahl preisgab. Wenig später holte ein ebenfalls unbekannter Mann die Bankkarte bei den Senioren auf der Castroper Straße ab. Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40 Jahre alt - ca. 1,78 Meter - 1,82 Meter - kräftige Statur - dunkle Hautfarbe

Kurze Zeit später wurde vom Konto des Senioren Geld abgehoben.

Auch an der Tellstraße waren am frühen Donnerstagnachmittag mutmaßliche Betrüger unterwegs. Hier gab sich ein Unbekannter am Telefon als Polizist aus. Er erklärte einer Seniorin, dass es in ihrer Wohngegend zu mehreren Einbrüchen gekommen wäre. Außerdem sei ihr Konto nicht mehr sicher. Deshalb würde gleich ein Mitarbeiter der Bank vorbeikommen, um ihre Wertsachen einzusammeln. Der Abholer klingelte zwischen 13:30 und 14:05 Uhr bei der Seniorin. Letztendlich übergab die Seniorin Bargeld und der Abholer flüchtete unerkannt. Personenbeschreibung: -ca. 20-25 Jahre alt - ca. 1,70 - 1,80 Meter - schwarze Jacke mit Kapuze über dem Kopf - dunkle Hautfarbe

Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Vorfällen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Die Polizei warnt erneut vor dieser und ähnlichen Maschen. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung und übergeben Sie keine Wertsachen an der Haustür. Im Zweifel rufen Sie die Polizei unter 110. Weitere Informationen zum Thema "Betrug zum Nachteil älterer Menschen" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

