Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Bottrop/Herten/Haltern am See: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Unbekannte Täter schlugen ein Fenster im Souterrain ein, um sich Zugang zu einem Einfamilienhaus auf dem Parkweg zu verschaffen. Das Haus wurde vollständig durchsucht. Erbeutet wurde Schmuck und Bargeld. Eine Kamera filmte die Täter. Die Videoaufzeichnungen sind nur in schwarz/weiß vorhanden.

Personenbeschreibungen:

Täter 1: ca. 1,80m, schlank, dunkle kurze Haare, dunkle Jacke mit heller Weste, dunkle Hose Täter 2: ca. 1,80m, schlank, hellere kurze Haare, heller Pullover, helle Weste

Der Einbruch muss zwischen dem 02.12.2025 gegen 16:30 Uhr und dem 03.12.2025 gegen 11:45 Uhr passiert sein.

Bottrop:

Am 03.12.2025 zwischen 11:45 Uhr bis 12:50 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses am Dornbusch. Die Täter durchsuchten das Schlafzimmer sowie das Gästezimmer und entwendeten Schmuck.

Am 03.12.2025 gegen 22:00 Uhr versuchten unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Hauses auf der Straße Vossundern aufzuhebeln. Da ihnen dies nicht gelang, hebelten die Täter ein Fenster aus dem Rahmen. Im Wohnzimmer durchsuchten die Täter einen Schrank und erbeuteten eine Geldbörse, in der sich u.a. Bargeld befand. Die Hausbewohnerin wurde durch die Geräusche wach, machte das Licht an und trieb damit möglicherweise die Einbrecher in die Flucht.

Herten:

Auf der Scherlebecker Straße hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Zweifamilienhauses auf. Im Flur löste eine Alarmanlage aus, die wahrscheinlich die Täter in die Flucht schlagen ließ. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Einbruch muss zwischen dem 03.12.2025 gegen 17:00 Uhr und dem 04.12.2025 gegen 02:00 Uhr passiert sein.

Haltern am See:

Auf dem Napoleonsweg wurde am 03.12.2025 zwischen 16:30 Uhr und 19:10 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten durch das gewaltsame Öffnen der Terassentür in das Haus und durchsuchten das Schlafzimmer. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

