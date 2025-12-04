Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Diebstahl gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

In einer Schule entwendete ein Mann eine Geldbörse. Bei der Flucht verlor er seine Beute - jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach dem Mann.

Am 10. November des laufenden Jahres betrat ein bislang unbekannter Mann ein Schulgebäude an der Buchenstraße. Aus einem offenen Büroraum nahm der Tatverdächtige eine Geldbörse mit. Am Tattag war wurde an der Schule ein Tag der offenen Tür veranstaltet. Der Mann wurde durch einen Zeugen angesprochen, daraufhin ließ er die Geldbörse fallen und lief weg. Ein Zeuge konnte Fotos des Tatverdächtigen machen - die Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/188262

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

