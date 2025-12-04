Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtige nach Ladendiebstahl gesucht - mit Fotos

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Nach einem Ladendiebstahl sucht die Polizei jetzt mit Fotos nach den Tatverdächtigen.

Im August diesen Jahres entwendeten drei bislang unbekannte Männer Schokoladentafeln und Nussmischungen aus einem Lebensmittelgeschäft auf der Gladbecker Straße. Zwei der Männer steckten die Ware in einen mitgebrachten Rucksack, während der dritte Mann Ausschau hielt. Die Tatverdächtigen begaben sich gemeinsam zur Kasse und bezahlten die Ware in dem mitgebrachten Rucksack nicht. Die Männer wurden von Videokameras erfasst.

Fotos der Tatverdächtigen und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/188260

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell