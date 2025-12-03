Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall auf Bagger - Autofahrer schwer verletzt - Korrektur Alter

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochvormittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Bagger. Dabei wurde der Autofahrer schwer- und der Baggerfahrer (34 Jahre aus Herne) leicht verletzt.

Der 21-jährige Autofahrer aus Recklinghausen war gegen 09:40 Uhr auf der Suderwicher Straße in Richtung Recklinghausen Suderwich unterwegs. Aus nicht abschließend geklärter Ursache fuhr er auf einen Bagger auf, der vor ihm auf der Suderwicher Straße unterwegs war. Der Baggerfahrer war zuvor von einem Schotterparkplatz aus in die Suderwicher Straße eingebogen.

Die Suderwicher Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Das Auto musste abgeschleppt werden. An dem Bagger entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden.

Bei dem 21-Jährigen ergab sich der Hinweis auf den möglichen Konsum von starken Medikamenten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der 21-Jährige ist außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde mehrere Verfahren eingeleitet.

Der Sachschaden an dem Auto wird auf 10.000 Euro geschätzt.

