Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Männer nach Ladendiebstahl festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein Ladendetektiv konnte am Dienstagnachmittag (ca. 15:00 Uhr) zwei tatverdächtige Männer in einem Elektrogeschäft in der Innenstadt beobachten. Gemeinsam legten sie mehrere Handys aus einer Auslage in eine mitgebrachte Tasche und verließen den Laden, ohne zu zahlen. Der Ladendetektiv eilte den Männern nach und versuchte einen von ihnen zu stellen. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Passanten kamen dem Ladendetektiv zur Hilfe. Zusammen hielten sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26-Jährigen, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Eine Streife konnte den zweiten Tatverdächtigen, einen 36-jährigen Mann aus Datteln, in der Nähe antreffen. Die Polizei nahm beide Männer vorläufig fest. Der Ladendetektiv und ein weiterer Zeuge wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

