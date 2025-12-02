Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Bei der Polizei sind am Montagmittag (ca. 12 Uhr) mehrere Hinweise auf einen Autofahrer mit auffälliger Fahrweise eingegangen. Der Mann soll außerdem mehrfach ausgestiegen sein und eine Axt in der Hand gehalten haben. Die Polizei konnte das geführte Fahrzeug letztendlich nach einem Unfall im Bereich Kreulshof/Hebeleckstraße feststellen. Der Fahrer war zunächst geflüchtet.

Der Mann, ein 57-Jähriger aus Essen, konnte durch die Polizei an der Wohnanschrift einer Angehörigen angetroffen werden. Bei seiner Flucht vom Unfallort hatte er einen Zeugen verbal bedroht.

Zu dem Unfall kam es, als der Mann von seiner Fahrspur abkam und mit einem geparkten Auto kollidierte. Dieses Auto wurde wiederum auf das Auto davor geschoben. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt bzw. sichergestellt. Die Axt wurde ebenfalls sichergestellt.

Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, da sich der Verdacht auf den Konsum von Drogen ergab. Außerdem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Gegen den Essener wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Er wurde in eine psychiatrische Abteilung transportiert.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell