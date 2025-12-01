Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Castrop-Rauxel

Herten/ Marl/ Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen und Diebstählen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Nach einem Einbruch an der Straße "Heimersfeld" bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Freitag zwischen 16:15 Uhr und 17:55 Uhr gelangten unbekannte Täter über ein Gartentor auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Sie schlugen das Küchenfenster ein und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend über den Einstiegsweg. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Mit Schmuck und Münzen konnten Unbekannte am Freitagabend nach einem Einbruch flüchten. Zwischen 19:00 Uhr und 21:15 Uhr schlugen sie eine Glaseinfassung einer Terassentür ein. Im Objekt suchten sie in mehreren Räumen nach Diebesgut und flüchteten schließlich unerkannt. Das Einfamilienhaus steht an der Straße "Christfurth".

Castrop-Rauxel:

Am Bookenweg kam es am Freitag (16:00 Uhr -19:45 Uhr) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter versuchten offensichtlich mehrere Türen aufzuhebeln und hatten letztendlich an einer Terassentür Erfolg. Im Objekt durchwühlten die Unbekannten sämtliche Räume - entwendet wurde vermutlich nichts.

Herten:

Auf der Windhorststraße brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Nach ersten Ermittlungen warfen die Unbekannten eine Terrassentür mit einem Stein ein und gelangten so in das Gebäude. Sie entwendeten Bargeld. Der Einbruch passierte am Freitagabend in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:45 Uhr.

Am vergangenen Wochenende verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände einer Sanitätsfirma an der Bergstraße. Nachdem die Unbekannten einen Zaun durchtrennten, bogen sie aus Wellblech bestehende Rückseiten dortiger Garagen auf und gelangten so in die Garagen und auf das Gelände. Anschließend hebelten sie unter anderem das Fenster eines Bürogebäudes auf und stahlen mehrere Autoschlüssel. Die Täter flüchteten schließlich mit drei Firmenfahrzeugen ( 2x weißer Fiat Ducato , 1 x weißer VW T6 , alle Fahrzeuge mit Recklinghäuser Kennzeichen) Arbeitsmaschinen und Kupferkabeln. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen dauern an.

Marl:

Nach einem Einbruch am Haselnussweg bittet die Polizei um Hinweise. Am Sonntag zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terassentür eines Einfamilienhauses auf. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld.

Recklinghausen:

Mit einem Tresor konnten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch an der Küferstraße flüchten. Am Freitag in der Zeit von 08:40 Uhr bis 13:45 Uhr hebelten die Unbekannten ein Kellerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Einfamilienhaus. Sie entwendeten einen Tresor, in dem sich Bargeld und Schmuck befanden und flüchteten anschließend unerkannt über ein anderes Fenster.

Am vergangenen Wochenende kam es auf der Wilhelmstraße zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Nach ersten Ermittlungen kletterten die unbekannten Täter über ein Glasdach eines Wintergartens und hebelten anschließend ein Fenster im ersten Obergeschoss auf. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck über die Terassentür.

Nach einem Auto-Diebstahl bittet die Polizei um Hinweise. In der vergangenen Nacht entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Mercedes GLE mit Recklinghäuser Kennzeichen. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in einer Parkbucht an der August - Cohaupt - Straße.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

