Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizisten gefährdet - Autofahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Vorfall auf der Feldstraße sucht die Polizei nach einem Fahrer eines dunklen VW Golfs mit polnischem Kennzeichen.

Eine Streife konnte bei einer Geschwindigkeitsüberwachung einen Autofahrer messen, der bei erlaubten 50 Km/h fast doppelt so schnell in Richtung Westerholt unterwegs war. Als eine Polizistin das Auto anhalten wollte, hielt der Fahrer nicht an, sondern flüchtete. Die Polizistin musste von der Fahrbahn zur Seite springen - der unbekannte Fahrzeugführer bog auf die Recklinghäuser Straße ab. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise zu dem Auto oder dem unbekannten Fahrer werden unter der 0800 2361 111 vom Verkehrskommissariat entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell