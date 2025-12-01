PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizisten gefährdet - Autofahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Vorfall auf der Feldstraße sucht die Polizei nach einem Fahrer eines dunklen VW Golfs mit polnischem Kennzeichen.

Eine Streife konnte bei einer Geschwindigkeitsüberwachung einen Autofahrer messen, der bei erlaubten 50 Km/h fast doppelt so schnell in Richtung Westerholt unterwegs war. Als eine Polizistin das Auto anhalten wollte, hielt der Fahrer nicht an, sondern flüchtete. Die Polizistin musste von der Fahrbahn zur Seite springen - der unbekannte Fahrzeugführer bog auf die Recklinghäuser Straße ab. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise zu dem Auto oder dem unbekannten Fahrer werden unter der 0800 2361 111 vom Verkehrskommissariat entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:01

    POL-RE: Haltern am See: mutmaßliche Kupferdiebe festgenommen

    Recklinghausen (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle konnte die Polizei eine größere Menge Kupferkabel auffinden und sicherstellen - die mutmaßlichen Diebe wurden festgenommen. In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel der Polizei ein auffälliges Fahrzeuggespann auf der A 43 auf. Im Bereich Rekener Straße /Lochtruper Straße konnten die Beamtinnen und Beamten das ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 13:04

    POL-RE: Datteln: Nach Unfall geflüchtet - Fahrerin eines roten Autos gesucht

    Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag wurde eine 16-Jährige aus Datteln leicht verletzt. Gegen 14:35 Uhr war die Jugendliche auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Sie wollte im Bereich eines Kreisverkehres an einer Querungshilfe die Straßenseite wechseln. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich eine Autofahrerin, die zunächst anhielt, dann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren