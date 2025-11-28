Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Nach Unfall geflüchtet - Fahrerin eines roten Autos gesucht

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag wurde eine 16-Jährige aus Datteln leicht verletzt. Gegen 14:35 Uhr war die Jugendliche auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Sie wollte im Bereich eines Kreisverkehres an einer Querungshilfe die Straßenseite wechseln. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich eine Autofahrerin, die zunächst anhielt, dann aber doch losfuhr, als sich die Jugendliche mitten auf der Straße war. Die Autofahrerin kollidierte mit ihrem Hinterreifen. Daraufhin stürzte die 16-Jährige. Die bislang unbekannte Autofahrerin (dunkle, kurze Haare), die mit einem roten Kleinwagen unterwegs war, setzte ihre Fahrt fort. Der Unfall wurde heute der Polizei gemeldet. Zeugen, oder auch die Autofahrerin selbst, werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 zu kontaktieren.

