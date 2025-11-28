Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl identifiziert - Fahndung erledigt
Recklinghausen (ots)
Seit Mittwoch der laufenden Woche suchte die Polizei mit Fotos nach einem Mann, dem vorgeworfen wird knapp 80 Tafeln Schokolade aus einem Supermarkt an der Buerschen Straße entwendet zu haben. Durch Zeugenhinweise konnte der Mann identifiziert werden, die Fahndung ist somit erledigt.
Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.
