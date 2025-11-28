Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raub auf Kiosk - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend überfiel ein bislang unbekannter Mann einen Kiosk an der Overbergstraße - er konnte mit Bargeld flüchten. Gegen 18:15 Uhr betrat der Unbekannte den Kiosk und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Eine Mitarbeiterin legte das Geld auf den Tresen. Der Räuber nahm das Geld an sich und ergriff die Flucht.

Personenbeschreibung: ca. 20-25 Jahre - ca. 1,65 Meter - schlank - schwarze Kapuzenjacke - Mütze über den Kopf gezogen - schwarze Maske

Die Mitarbeiterin wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen und/oder zum Raub machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell