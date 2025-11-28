Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach Unterschlagung erledigt - Frau konnte identifiziert werden
Recklinghausen (ots)
Zwei Tage nach der öffentlichen Suche nach einer tatverdächtigen Frau, die Bargeld aus einer Geldbörse unterschlagen haben soll, hat sich die Fahndung erledigt. Eingegangene Hinweise ermöglichten eine Identifizierung der gesuchten Person. Die Fahndung (vom 26.11.2025) wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten, vor allem das Foto der Tatverdächtigen zu löschen. Und danken an dieser Stelle für die Hinweise, die zur Aufklärung beigetragen haben.
