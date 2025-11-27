Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Schwerer Unfall auf der Horster Straße
Recklinghausen (ots)
Ein Autofahrer aus Oberhausen kollidierte am Mittwochnachmittag (ca. 14:00 Uhr) mit einem Lkw. Dabei wurde er schwer verletzt.
Der 37-jährige Lkw-Fahrer aus Polen war auf der Horster Straße (Stadtteil Stadtmitte) in Richtung Mitte unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 84-jähriger Autofahrer aus Oberhausen in der Gegenrichtung auf der Horster Straße. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache fuhr der 84-Jährige in die Gegenspur und kollidierte hier frontal mit dem Lkw. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Mann.
Der Autofahrer wurde mit einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zeitweise bestand bei dem Mann Lebensgefahr.
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden. Die Polizei setzte ein spezialisiertes Team für die Unfallaufnahme ein.
Bei dem Unfall entstand außerdem ca. 25.000 Euro Sachschaden. Der Lkw wurde abgeschleppt. Das Auto des Oberhauseners stellte die Polizei sicher.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell