PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Schwerer Unfall auf der Horster Straße

Recklinghausen (ots)

Ein Autofahrer aus Oberhausen kollidierte am Mittwochnachmittag (ca. 14:00 Uhr) mit einem Lkw. Dabei wurde er schwer verletzt.

Der 37-jährige Lkw-Fahrer aus Polen war auf der Horster Straße (Stadtteil Stadtmitte) in Richtung Mitte unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 84-jähriger Autofahrer aus Oberhausen in der Gegenrichtung auf der Horster Straße. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache fuhr der 84-Jährige in die Gegenspur und kollidierte hier frontal mit dem Lkw. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Mann.

Der Autofahrer wurde mit einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zeitweise bestand bei dem Mann Lebensgefahr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden. Die Polizei setzte ein spezialisiertes Team für die Unfallaufnahme ein.

Bei dem Unfall entstand außerdem ca. 25.000 Euro Sachschaden. Der Lkw wurde abgeschleppt. Das Auto des Oberhauseners stellte die Polizei sicher.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 11:05

    POL-RE: Dorsten: 19-Jähriger nach Vorwurf des sexuellen Missbrauchs festgenommen

    Recklinghausen (ots) - Gegen einen 19-Jährigen aus Dorsten, der im Verdacht steht, ein Kind an einer Grundschule in Dorsten bei der Hausaufgabenbetreuung sexuell missbraucht zu haben, ist am 26.11.2025 Haftbefehl erlassen worden. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Ein Mädchen hatte sich seiner Mutter anvertraut und von einem sexuellen Missbrauch des ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:30

    POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Herten In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Wilhelminenstraße. Unbekannte hebelten die Hauseingangstür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Beute. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht festgestellt werden. Die Täter flüchteten über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Recklinghausen Zwischen Sonntagabend (18:00 Uhr) und Montagnachmittag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren