Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Schwerer Unfall auf der Horster Straße

Recklinghausen (ots)

Ein Autofahrer aus Oberhausen kollidierte am Mittwochnachmittag (ca. 14:00 Uhr) mit einem Lkw. Dabei wurde er schwer verletzt.

Der 37-jährige Lkw-Fahrer aus Polen war auf der Horster Straße (Stadtteil Stadtmitte) in Richtung Mitte unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 84-jähriger Autofahrer aus Oberhausen in der Gegenrichtung auf der Horster Straße. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache fuhr der 84-Jährige in die Gegenspur und kollidierte hier frontal mit dem Lkw. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Mann.

Der Autofahrer wurde mit einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zeitweise bestand bei dem Mann Lebensgefahr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden. Die Polizei setzte ein spezialisiertes Team für die Unfallaufnahme ein.

Bei dem Unfall entstand außerdem ca. 25.000 Euro Sachschaden. Der Lkw wurde abgeschleppt. Das Auto des Oberhauseners stellte die Polizei sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell