Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 19-Jähriger nach Vorwurf des sexuellen Missbrauchs festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gegen einen 19-Jährigen aus Dorsten, der im Verdacht steht, ein Kind an einer Grundschule in Dorsten bei der Hausaufgabenbetreuung sexuell missbraucht zu haben, ist am 26.11.2025 Haftbefehl erlassen worden. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Ein Mädchen hatte sich seiner Mutter anvertraut und von einem sexuellen Missbrauch des Auszubildenden berichtet. Die Mutter und auch die Verantwortlichen der Schule handelten schnell und richtig: Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei. Der Tatverdächtige konnte noch am selben Tag (25.11.2025) festgenommen werden. Noch ist unklar, ob weitere Kinder von Straftaten betroffen sind. Die Ermittlungen dazu dauern an. Möglicherweise betroffene Eltern werden durch die Polizei kontaktiert. Beim Fachkommissariat der Polizei Recklinghausen wurde eine Ermittlungskommission eingerichtet. Die Betroffenen an der Schule werden vom polizeilichen Opferschutz betreut.

