POL-RE: Recklinghausen/ Marl/ Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen:
Gestern Nachmittag (15:30 Uhr bis 19:30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Brelohstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus und flüchteten mit Schmuck und Bargeld.
Marl:
Eine Überwachungskamera nahm gestern Abend (17:00 Uhr bis 19:00 Uhr) einen Einbruch in eine Doppelhaushälfte auf. Zwei Männer hebelten die Terassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Personenbeschreibung: 1. Mann: - längere dunkle Haare - ca. 30 Jahre alt - lange Daunenjacke 2. Mann: - ca. 30 Jahre alt - dunkle Mütze, dunkle Jacke, Jeanshose
Bottrop:
Nach einem Einbruch in einen Bungalow an der Fritz-Reuter-Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter brachen die Terassentür auf, durchsuchten mehrere Räume und öffneten sämtliche Schränke. Vermutlich flüchteten sie ohne Diebesgut. Der Einbruch passierte am Mittwoch in der Zeit von 08:00 Uhr bis 20:10 Uhr.
Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
