Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Kreis Recklinghausen: Eigentümer von zahlreichen Schmuckstücken gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

In einer Wohnung in Bottrop wurden am 19. August des laufenden Jahres durch die Polizei zahlreiche Schmuckstücke, Münzen und Wertgegenstände sichergestellt. Bislang konnte nicht ermittelt werden, wem die Gegenstände gehören.

Entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/187612

Wer kann Angaben zu den Eigentümern der abgebildeten Gegenstände machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

