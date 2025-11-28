Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Kreis Recklinghausen: Eigentümer von zahlreichen Schmuckstücken gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

In einer Wohnung in Bottrop wurden am 19. August des laufenden Jahres durch die Polizei zahlreiche Schmuckstücke, Münzen und Wertgegenstände sichergestellt. Bislang konnte nicht ermittelt werden, wem die Gegenstände gehören.

Entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/187612

Wer kann Angaben zu den Eigentümern der abgebildeten Gegenstände machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell