Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall, Hattinger Str.

Schwelm (ots)

Am Samstagnachmittag (06.09.2025) wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der Hattinger Str. in Höhe der Einmündung Heidestr. alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zwei schwer beschädigte PKW. In einem Fahrzeug befand sich noch eine Person, der Fahrer des 2. PKW konnte diesen noch selbständig verlassen. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte forderten sofort weitere Kräfte nach.

Die schwerstverletzte Patientin in einem Unfallfahrzeug wurde von der Feuerwehr und vom Rettungsdienst versorgt und mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit. Währenddessen wurde die Einsatzstelle abgesichert, der Brandschutz sichergestellt, auslaufende Betriebsstoffe abgebunden und die Batterien der Unfallfahrzeuge abgeklemmt. Nach der Rettung der Person aus dem Fahrzeug wurde diese weiter medizinisch versorgt und später unter Notarztbegleitung in ein Wuppertaler Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des 2. PKW wurde vor Ort untersucht musste aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Während des Einsatzes war die Hattinger Str. vollständig gesperrt. Im Anschluss an die Rettungsarbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 22 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 17:20 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell