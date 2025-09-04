Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Schwerer Unfall auf der Autobahn

Schwelm (ots)

Am Mittwochabend (03.09.2025) um 22:05 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A1 zwischen der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld und dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord alarmiert. Aufgrund der Baustelle in diesem Abschnitt und der erschwerten Zufahrt bei Stau wurden Kräfte der Feuerwehren Wuppertal und Schwelm entsandt.

Die Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte letztendlich auf der Fahrspur Richtung Köln vor der Anschlussstelle Langerfeld. Dort befanden sich 2 schwer beschädigte Fahrzeuge. Eine verletzte Person wurde aus einem PKW befreit. Zur schonenden Rettung der Person wurde die Fahrzeugtür mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt. Im Anschluss wurde die Person vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Einsatzstelle wurde parallel zu den Rettungsarbeiten ausgeleuchtet, abgesichert und der Brandschutz wurde sichergestellt. Eine weitere beteiligte aber unverletzte Person wurde vom Rettungsdienst gesichtet und betreut. Im Anschluss an die Rettungsarbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Schwelm war mit 4 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Hinzu kamen Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr Wuppertal. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell