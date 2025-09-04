PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schwelm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Schwerer Unfall auf der Autobahn

FW-EN: Schwerer Unfall auf der Autobahn
  • Bild-Infos
  • Download

Schwelm (ots)

Am Mittwochabend (03.09.2025) um 22:05 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A1 zwischen der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld und dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord alarmiert. Aufgrund der Baustelle in diesem Abschnitt und der erschwerten Zufahrt bei Stau wurden Kräfte der Feuerwehren Wuppertal und Schwelm entsandt.

Die Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte letztendlich auf der Fahrspur Richtung Köln vor der Anschlussstelle Langerfeld. Dort befanden sich 2 schwer beschädigte Fahrzeuge. Eine verletzte Person wurde aus einem PKW befreit. Zur schonenden Rettung der Person wurde die Fahrzeugtür mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt. Im Anschluss wurde die Person vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Einsatzstelle wurde parallel zu den Rettungsarbeiten ausgeleuchtet, abgesichert und der Brandschutz wurde sichergestellt. Eine weitere beteiligte aber unverletzte Person wurde vom Rettungsdienst gesichtet und betreut. Im Anschluss an die Rettungsarbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Schwelm war mit 4 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Hinzu kamen Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr Wuppertal. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02336 916800
E-Mail: feuerwehr@schwelm.de
www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schwelm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schwelm
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schwelm
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 09:33

    FW-EN: Containerbrand in der Grothestraße

    Schwelm (ots) - Am späten Samstagabend wurde die Feuerwehr Schwelm gegen 22:48 Uhr in die Feldstraße zu einem starken Brandgeruch alarmiert. Die Einsatzkräfte bestätigten den Brandgeruch und begannen mit der Suche im Nahbereich; ein offenes Feuer konnte zunächst nicht festgestellt werden. Da kein Feuer direkt sichtbar war, entschied der Einsatzleiter eine Drohne mit Wärmebildtechnik anzufordern. Die Drohne wurde ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 09:30

    FW-EN: Gasgeruch in der Linderhauser Straße

    Schwelm (ots) - Die Feuerwehr Schwelm wurde am Samstagabend um 20:53 Uhr in die Linderhauser Straße zu einem Gasgeruch alarmiert. Vor Ort konnte ein Geruch festgestellt werden, der allerdings nicht eindeutig zugeordnet werden konnte. Die Messungen der Feuerwehr ergaben keine erhöhten Konzentrationen von brennbarem Gas. Auch der hinzugezogene Energieversorger konnte mit seinen Messgeräten keine Gefahr feststellen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren