Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Autobahn

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Autobahn
Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am 30.08.2025 um 14:04 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A 1 in Fahrtrichtung Hagen alarmiert. Hier sollte sich ein PKW überschlagen haben.

An der Einsatzstelle eingetroffen wurde ein verunfallter PKW vorgefunden, der im Grünstreifen auf der Seite lag.

Glücklicherweise hatten die beiden Insassen das Fahrzeug bereits eigenständig verlassen und wurden bereits vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Darüber hinaus wurde das Fahrzeug gegen Umstürzen gesichert, die Batterie abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe abgebunden.

Nach kurzer Zeit konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Die Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr Schwelm und der Rettungsdienst waren mit insgesamt ca. 25 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte vom Löschzug Linderhausen und dem Löschzug Stadt sowie der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz konnte gegen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02336 916800
E-Mail: feuerwehr@schwelm.de
www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell

