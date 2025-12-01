Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: mutmaßliche Kupferdiebe festgenommen

Recklinghausen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle konnte die Polizei eine größere Menge Kupferkabel auffinden und sicherstellen - die mutmaßlichen Diebe wurden festgenommen. In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel der Polizei ein auffälliges Fahrzeuggespann auf der A 43 auf. Im Bereich Rekener Straße /Lochtruper Straße konnten die Beamtinnen und Beamten das Fahrzeug anhalten. Hinter dem Steuer saß ein 16-Jähriger, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Auf dem Beifahrersitz saß ein 17-Jähriger. Auch er hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Im Anhänger des Fahrzeuggespanns konnte die Polizei Kupferkabel feststellen, die aus Diebstählen stammen könnten. Die beiden tatverdächtigen Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Beweismittel wurden sichergestellt. Die Polizei schreib eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls und leitete weiterhin ein Strafverfahren gegen den 16-Jährigen ein, weil er ohne Fahrerlaubnis fuhr. Die Ermittlungen dauern an.

