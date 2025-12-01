PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Nachbarn eilen zur Hilfe und schlagen Täter in die Flucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach drei bislang unbekannten Männern und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr klingelten die Tatverdächtigen bei einem 64-jährigen Marler, der in einem Mehrfamilienhaus am Wetterschacht wohnt. Dieser öffnete mittels Drücker die Haustür. Noch im Treppenhaus schlugen die Tatverdächtigen auf den 64-Jährigen ein und zogen diesen in seine Wohnung. Aufmerksame Nachbarn hörten das Poltern im Flur und die Hilferufe ihres Nachbarn und begaben sich in den Hausflur. Die drei unbekannten Männer flüchteten daraufhin. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt.

Personenbeschreibungen:

Täter 1: ca. 1,70 m, ca. 18- 20 Jahre alt, trug eine schwarze Maske (nur mit Augenausschnitt), dunkel gekleidet Täter 2: ca. 1,70 m, ca. 18 - 20 Jahre alt, trug eine schwarze Maske (nur mit Augenausschnitt), dunkel gekleidet, roter Schal Täter 3: ca. 18 - 20 Jahre alt, trug eine schwarze Maske (nur mit Augenausschnitt), dunkel gekleidet

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

