Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld und Schmuck

Recklinghausen (ots)

Auf der Bottroper Straße betrogen zwei mutmaßlich falsche Handwerker am Samstagnachmittag eine Seniorin. Gegen 16:15 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Männer unter einem Vorwand, das Wasser in der Wohnung überprüfen zu müssen, Zugang zu der Wohnung der Gladbeckerin. Die Seniorin wurde zudem aufgefordert ihren Schmuck abzulegen, da dieser "verseucht" sei. Die Tatverdächtigen erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Während einer der unbekannten Männer im Badezimmer das Wasser laufen ließ und die Gladbeckerin aufforderte den Wasserschlauch zu halten, wurde das Schlafzimmer durchwühlt.

Einen Tatverdächtigen beschrieb die Seniorin wie folgt: ca. 30-35 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schmal gebaut, schwarzer Vollbart, schwarze Haare, schwarze Jacke und Hose, schwarze Kappe

Die Polizei sucht Zeugen, die (nähere) Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111

Präventionstipps der Polizei:

   - Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung - auch 
     dann nicht, wenn sie sich als Handwerker oder Amtspersonen 
     ausgeben.
   - Fragen Sie im Zweifel bei der zuständigen Behörde oder dem 
     Vermieter nach, ob tatsächlich Arbeiten geplant sind.
   - Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die 110 an.
   - Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen oder Nachbarn über solche 
     Betrugsmaschen - gemeinsame Aufmerksamkeit schützt.

Weitere Infos zu Betrugsmaschen und wie Sie sich schützen können, finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
