Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Frau flüchtet im Taxi
Recklinghausen
Eine 32-Jährige aus Marl setzte sich in ein Taxi und flüchtete. Die Polizei konnte die Frau verfolgen und letztendlich festsetzen.
Die 32-Jährige hatte im Stadtteil Wulfen einen Taxifahrer nach einer Fahrt gefragt. Als der verneinte und einem Fahrgast ins Taxi helfen wollte, setzte sich die Frau hinter das Steuer und fuhr mit dem Auto weg. Die Polizei traf am Lasthausener Weg auf das Taxi und verfolgte die Frau. Zwischenzeitlich wurde auch ein Polizeihubschrauber angefordert.
Die 32-Jährige verließ das Fahrzeug auf einem Parkplatz im Bereich Surick. Hier konnte sie durch die Polizei unverletzt festgehalten werden.
Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf den Konsum von Drogen und auf möglicherweise psychische Probleme. Entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet. Außerdem leitete die Polizei Strafverfahren ein.
