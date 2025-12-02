Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht
Recklinghausen (ots)
Nach einem Einbruch an der Speckhorner Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montag zwischen 09:45 Uhr und 11:40 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Terassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln - sie scheiterten jedoch. Anschließend hebelten sie die Haustür auf und gelangten so in das Objekt. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten mit Bargeld und Schmuck.
In der Zeit von Montag (12:00 Uhr) bis Dienstagvormittag (09:55) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Brillenfachgeschäft an der Münsterstraße. Die Täter stahlen den gesamten Brillenbestand und nahmen hochwertige Messgeräte mit. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.
Hinweistelefon: 0800 2361 111
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell