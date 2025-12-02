Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch an der Speckhorner Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montag zwischen 09:45 Uhr und 11:40 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Terassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln - sie scheiterten jedoch. Anschließend hebelten sie die Haustür auf und gelangten so in das Objekt. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

In der Zeit von Montag (12:00 Uhr) bis Dienstagvormittag (09:55) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Brillenfachgeschäft an der Münsterstraße. Die Täter stahlen den gesamten Brillenbestand und nahmen hochwertige Messgeräte mit. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

